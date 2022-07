Seminar despre ajutorul oferit de Biserici refugiaților de război din Ucraina

Părintele Ciprian Ion Ioniță, consilier patriarhal coordonator al Sectorului social‑filantropic al Patriarhiei Române, a participat marți, 12 iulie, la Parlamentul European de la Bruxelles, la un seminar dedicat răspunsului umanitar în contextul războiului din Ucraina, informează Agenția de știri BASILICA.

În deschiderea întâlnirii a vorbit Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Dialogul a fost moderat de Othmar Karas, prim‑vicepreședintele acestei instituții. La seminarul intitulat „Article 17 dialogue on the humanitarian response to the war in Ukraine” au mai luat parte: Monseniorul Robert J. Vitillo, secretar general al Comisiei Catolice Internaționale pentru Migrație; Episcopul Peter Mihoč din Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană a Slovaciei; Imam Yahya Pallavicini, coordonatorul Consiliului Liderilor Musulmani Europeni; Rabbi Michael Schudrich, rabinul șef al Poloniei.

Părintele consilier patriarhal Ciprian Ion Ioniță a prezentat mobilizarea și eforturile de sprijin desfășurate de Biserica Ortodoxă Română în ajutorul refugiaților ucraineni și al ucrainenilor rămași la ei în țară și afectați de război.

„Până la începutul lunii iulie, eparhiile Bisericii Ortodoxe Române și Federația Filantropia a Patriarhiei Române au oferit sprijin în valoare de aproximativ 7,6 milioane de euro persoanelor afectate de conflictul din Ucraina”, a transmis în cadrul seminarului părintele consilier patriarhal, care este și președintele Federației Filantropia. „Peste trei milioane de euro au fost oferiți sub formă de hrană, produse alimentare și de necesitate. Au fost oferite aproape 9.000 de locuri de cazare, mai mult de două treimi din ele cu masă inclusă, care au deservit mai multe serii de refugiați. Alte servicii oferite au fost cele de traducere, medicale, de consiliere și orientare, dar și de transport. De asemenea, la peste 300.000 de euro s‑au ridicat donațiile în bani și produse din partea Federației Filantropia, care au sprijinit eforturile umanitare din Republica Moldova. Federația a mai sprijinit cu 60.000 de euro crearea la Bălți, în Republica Moldova, a unui centru multifuncțional comunitar destinat copiilor și familiilor, inclusiv celor refugiați. În funcție de evoluția conflictului, dar și de ponderea și tipologia persoanelor refugiate care vor rămâne pentru o perioadă mai mare de timp în România, se estimează diversificarea sprijinului, care ar putea cuprinde campanii de donare de sânge pentru răniții din război, servicii educaționale pentru copii și alte servicii”, a precizat părintele Ciprian Ioniță.

Seminarul a fost organizat pe baza Articolului 17 din Tratatul de Funcționare a UE, care prevede dialogul cu Bisericile și asociațiile religioase, informează Agenția de știri BASILICA.