Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Sfântul Arsenie de la Prislop, ocotitorul unei biserici din Giurgiu

Sfântul Arsenie de la Prislop, ocotitorul unei biserici din Giurgiu

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 07 Octombrie 2025

În Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie, biserica Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu a îmbrăcat veșmân­tul sfin­țe­niei, primind și hramul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”, se arată pe episcopiagiurgiului.ro. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvâr­șite de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, încon­ju­rat de un ales sobor de preoți și diaconi. Chiriarhul l‑a hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Rălești Drăghiceanu, județul Giurgiu, pe diaconul Cosmin Ispas. Pentru bucuria duhovnicească a credincioşilor au fost așezate spre închinare, într‑un loc special amenajat, Icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, adusă de la biserica din Letca Nouă, precum și o raclă cu sfinte moaște.

Preasfințitul Părinte Ambrozie l‑a felicitat pe părintele paroh Andrei Sergiu Bufnea și familia acestuia pentru ostenelile făcute pentru ridicarea bisericii, oferindu‑i mai multe daruri, iar ctitorilor și binefăcătorilor le‑a oferit Ordinul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” însoțit de gramată, precum și diplome de mulțumire.

Credincioşii prezenţi la acest eveniment au avut posibilitatea să treacă și să se închine prin Sfântul Altar și au primit iconiţe, târnoseală și publicații ortodoxe, precum și pachete cu alimente neperisabile.

 

