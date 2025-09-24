Sfințire de așezământ social‑filantropic din Cucuteni, Iași

Data: 24 Septembrie 2025

Sâmbătă, 20 septembrie 2025, la Parohia „Schimbarea la Față” din satul Cucuteni, comuna Lețcani, a avut loc slujba de sfințire a Așezământului social‑filantropic cu hramul Sfinților Părinți Ioachim și Ana.

Slujba a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de sfințire, ierarhul a ținut un cuvânt de învățătură:

„S‑a împlinit un gând frumos al părintelui Andrei, al slujitorului acestei parohii, de a înfrumuseța și de a pune la îndemâna credincioșilor un așezământ social, (...) o casă care va sluji, cu siguranță, pentru a împărtăși împreună, de către credincioșii acestei parohii și nu numai, cele de bucurie și cele de durere, precum spune Sfântul Apostol Pavel: «să vă bucurați cu cei ce vă se bucură, să vă întristați cu cei ce se întristează». Pentru că ne facem părtași acestor experiențe, pe deoparte, dând mai mare dimensiune bucuriei, pe de altă parte, mângâind pe cel care, la capătul unei slujbe de înmormântare bunăoară, înțelege să‑și ducă pomenirea în această casă, la capătul unei nunți, la capătul unei botez să împărtășească bucuria, așijderea, în jurul mesei cu cei dragi, precum Domnul Însuși ne arată în Sfânta Scriptură”.

În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie în biserica parohială. În cadrul slujbei, diaconul Bogdan‑Constantin Bolota a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Sobozia-Ciurea.

La final, părintele paroh Andrei Mocanu a primit „Crucea Sfântului Ierarh Dosoftei”, ca semn de recunoaștere pentru implicarea sa în ridicarea și amenajarea așezământului social. De asemenea, mai mulți binefăcători și susținători ai lucrărilor au primit diplome de vrednicie.

Așezământul social‑filantropic „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” a fost ridicat cu scopul de a sprijini creșterea calității vieții tinerilor și vârstnicilor din comunitate și din împrejurimi, prin activități de socializare, întrajutorare și comuniune. Parohia este acreditată de Ministerul Muncii, Familiei și Solidarității Sociale ca furnizor de servicii sociale și desfășoară proiectul filantropic „Pâine împărțită, bucurie înmulțită”.