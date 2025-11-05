Sfințirea bisericii românești din Seleuș, Serbia

Data: 05 Noiembrie 2025

Credincioșii din localitatea Seleuș, Republica Serbia, au trăit duminică, 2 noiembrie, momente de bucurie duhovnicească, prilejuite de sfințirea bisericii cu hramul „Pogorârea Sfântului Duh”. Slujba de sfințire a fost săvârșită de către Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, conform episcopiadaciafelix.ro.

După rânduiala târnosirii lăcașului, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în biserica parohială, împreună cu clerul eparhiei, la slujbă participând numeroși credincioși veniți să ia parte la acest moment istoric pentru comunitatea românească din Seleuș.

În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Episcop Ieronim a subliniat importanța duhovnicească a bisericii ca loc al prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului Său, făcând referire la textele scripturistice citite în cadrul slujbei de sfințire. Totodată, ierarhul a arătat că biserica este spațiul în care „Dumnezeu privește neîncetat spre rugăciunile înălțate aici de cler și popor”, îndemnând credincioșii să păstreze vie flacăra credinței și a comuniunii frățești.

La eveniment au fost prezente autorități locale și diplomați, printre care Anca Corfu, consulul general al României la Vârșeț, care a transmis felicitări comunității pentru dragostea și statornicia în credință.

La final, părintele paroh Cosmin Baba a adresat un cuvânt de mulțumire, amintind de grija constantă a Preasfințitului Părinte Episcop Ieronim față de toate parohiile eparhiei, dar mai ales față de credincioșii din Seleuș, o comunitate românească veche și dinamică din Voivodina. În semn de apreciere pentru bogata activitate pastoral‑administrativă desfășurată, Preasfințitul Părinte Ieronim l‑a hirotesit întru iconom pe părintele Cosmin Baba.