Sinaxă monahală în Episcopia Tulcii

La Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii”, de la poalele Munților Măcin, județul Tulcea, a avut loc miercuri, 17 septembrie, Sinaxa stareților și a starețelor din Episcopia Tulcii. Întâlnirea, dedicată Centenarului Patriarhiei Române, a fost prezidată de Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, și a reunit stareți, starețe, egumeni, egumene și duhovnici de la mănăstirile și schiturile eparhiei.

Ziua a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată de Preasfințitul Părinte Visarion împreună cu un sobor de preoți și diaconi, în biserica obștii monahale.

În cuvântul de deschidere, Preasfinția Sa a subliniat rolul esențial al monahilor și monahiilor în păstrarea credinței și a evidențiat semnificația anului 2025, declarat de Biserica Ortodoxă Română „Anul Centenarului Patriarhiei Române” și „Anul comemorativ al duhovnicilor și mărturisitorilor ortodocși români din secolul 20”.

„După ce am mulțumit lui Dumnezeu prin Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie pentru binefacerile revărsate asupra viețuitorilor din mănăstirile și schiturile din cuprinsul Episcopiei Tulcii, ne‑am întrunit cu toții la această frumoasă mănăstire pentru a discuta diverse aspecte administrative legate de buna organizare a eparhiei noastre. Totodată, am reflectat asupra semnificației acestui an special pentru Biserica Ortodoxă Română, marcând Centenarul Patriarhiei și împlinirea a 1.700 de ani de la Sinodul de la Niceea, evenimente care au avut o importanță deosebită în istoria Bisericii noastre și care ne îndeamnă să continuăm lucrarea pastorală și misionară cu multă dragoste și credință”, a spus ierarhul.

Ședința a continuat cu prelegerea intitulată „Anul 2025 - Centenarul Patriarhiei Române și comemorarea a 1.700 de ani de la Primul Sinod Ecumenic de la Niceea (325). Importanța acestora în viața Bisericii”, susținută de părintele arhimandrit Ieronim Vasilie, starețul Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii”.

Ultima parte a sinaxei a fost dedicată dezbaterii unor probleme administrative, liturgice și duhovnicești întâlnite în așezămintele monahale.