Slujba de târnosire a bisericii Parohiei Fefelei, judeţul Prahova

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a sfințit, în Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 21 septembrie, biserica Parohiei Fefelei, cu hramurile „Sfântul Nicolae” și „Izvorul Tămăduirii”, din cadrul Protopopiatului Urlați, județul Prahova. La final, ierarhul a oferit ,din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ordine și distincții celor care s‑au implicat în susținerea lucrărilor de zidire și înfrumusețare a noului lăcaș de cult.

După oficierea rânduielii tradiționale, în care sfântul lăcaș a fost înconjurat, laturile acestuia unse în chipul crucii cu Sfântul și Marele Mir și stropite cu agheasmă, iar Sfânta Masă a fost târnosită, împodobită și pregătită pentru săvârșirea sfintelor slujbe, ierarhul a săvârşit Sfânta Liturghie la Altarul de vară, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, între care: părintele Ionuţ Negoiţă, protopop al Protoieriei Urlaţi; părintele Ștefan Ardeleanu, de la Parohia „Sfântul Alexandru”‑Colentina, și părintele Viorel‑Cristian Paraschivescu, parohul bisericii.

„Crucea, semn al biruinței”

La momentul rânduit, după citirea pericopei evanghelice de la Marcu (8, 34‑38; 9, 1), Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul a rostit un cuvânt de învăţătură în care a explicat cuvintele Mântuitorului Hristos privitoare la asumarea Crucii și la urmarea Sa: „Ziua de astăzi încheie o perioadă specială din anul bisericesc, întru cinstirea Sfintei și de viață Făcătoarei Cruci a Domnului nostru Iisus Hristos. Crucea, ne învață Sfântul Apostol Pavel, este semnul prin care oamenii se mântuiesc, iar pentru credincioși este semn de biruință, rană de mult plâns demonilor și altar de jertfă, pentru că prin Jertfa Mântuitorului păcatul străvechi al protopărinților noștri a fost iertat. Profetul Isaia ne amintește că Mântuitorul, «El, suferind toate, cu rana Lui ne‑am vindecat», iar părinții Bisericii subliniază că Crucea este mijlocul prin care omul se împacă cu Dumnezeu. Cuvântul Mântuitorului către ucenicii Săi, «Cine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine și să‑și ia crucea», este o chemare la lepădarea de sine, la renunțarea la omul vechi, plin de păcat și preocupări egoiste. Lepădarea de sine nu se face într‑o clipă, ci este un exercițiu zilnic, o lucrare continuă a întregii vieți, așa cum ne învață Părinții Bisericii. Este un proces de reînnoire spirituală, de asumare a suferințelor și a încercărilor vieții cu credință, răbdare și smerenie. Fiecare zi este o ocazie de a începe din nou, de a ne pune sufletul în mâinile lui Dumnezeu și de a ne transforma viața prin iubire și rugăciune”.

„Urmarea lui Hristos înseamnă să Îl iubim pe Dumnezeu”

Totodată, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat frumusețea și profunzimea purtării Crucii în viața fiecărui creștin, arătând că suferința acceptată cu credință devine un mijloc de apropiere de Dumnezeu și de întărire a sufletului: ,,A purta Crucea nu înseamnă doar a ridica o cruce de lemn sau de piatră, ci a răbda suferințele personale și încercările cotidiene, boală, pierderi materiale, despărțiri dureroase sau trădări ale apropiaților. În viața fiecăruia există încercări pe care trebuie să le primim cu demnitate și să le ducem cu smerenie, urmând exemplul Mântuitorului, care S‑a răstignit pentru noi, alături de tâlhari, arătând o smerenie fără margini. Urmarea lui Hristos înseamnă să Îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru mai mult decât pe noi înșine, să fim prezenți la Sfânta Liturghie și să mărturisim credința fără rușine. Fiecare dintre noi este chemat să accepte suferința și încercările cu răbdare și smerenie, să‑i ajute pe cei aflați în nevoie și să‑și întărească sufletul prin rugăciune și fapte bune. Crucea fiecăruia este un drum personal, un exercițiu de lepădare de sine și urmarea lui Hristos în fiecare clipă, o cale prin care sufletul se apropie de Dumnezeu și se întărește în credință”.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul l‑a felicitat pe părintele paroh Viorel‑Cristian Paraschivescu pentru întreaga activitate, oferindu‑i din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus” pentru clerici.

De asemenea, au fost oferite mai multe distincții celor care s‑au evidențiat prin ajutorul dat în susținerea lucrărilor: părintele coslujitor Ștefan Ardeleanu, de la Parohia „Sfântul Alexandru”‑Colentina, Protopopiatul Sector 2 Capitală, a primit rangul de iconom; părintele Aurelian Paraschivescu, de la Parohia Fefelei, a primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; Veronica Paraschivescu a fost distinsă cu Ordinul „Crucea Maria Brâncoveanu”; Călin Silviu Negraru, primarul orașului Mizil, a primit Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni” pentru mireni; deputatul Andrei‑Bogdan Toader, Vasile Ene și Cosmin Daniel Pavel au primit Diploma omagială 2025 - Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române; Consiliul parohial al Parohiei Fefelei a primit distincția de vrednicie cu chipul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, iar Comitetul parohial a primit distincția de vrednicie cu chipul Maicii Domnului.

În încheiere, părintele paroh a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru ordinul oferit și pentru purtarea de grijă arătată Parohiei Fefelei. De asemenea, a mulțumit Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul pentru prezența în mijlocul credincioșilor și pentru bogatul cuvânt de învățătură.