Slujire a Mitropolitului Moldovei și Bucovinei în a treia zi de hram

În cea de-a treia zi a evenimentelor prilejuite de hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, joi, 10 octombrie, Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană din Iași a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, și Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Alături de ierarhi au slujit numeroși clerici din Republica Moldova, care au venit la Iași împreună cu grupuri de pelerini pentru a se închina la racla Sfintei.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Corului „Chivotul” al Catedralei Mitropolitane din Iași, fiind acompaniați de credincioșii prezenți în sfântul lăcaș. În cadrul Sfintei Liturghii a fost oficiată hirotonia teologului Petru Buzenche întru diacon.

În cuvântul său, Episcopul Basarabiei de Sud i-a îndemnat pe pelerini să folosească acest timp binecuvântat petrecut la Iași spre sfințirea vieții, urmând exemplul sfinților, a celor care au împlinit cuvântul Domnului: „E o bucurie pe care o avem în această perioadă, de a fi prezenți aici, în preajma moaștelor Sfintei Parascheva, știind că ea a dobândit mult har de la Dumnezeu. Ascultând cuvântul din Sfânta Evanghelie, «Oricine voiește să vină după Mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie», și noi să urmăm Domnului și fiecare dintre noi să ne purtăm crucea, iar acolo unde Dumnezeu ne-a rânduit să fim, să cercetăm Scripturile, să înmulțim rugăciunile pentru noi și pentru cei dragi, și mai ales să ne facem pildă de viețuire pentru cei care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. În această perioadă sunt unii care vin să se roage, o fac cu multă evlavie și se întorc acasă cu mult folos, iar alții care speculează, poate, unele dintre atitudinile noastre și se întorc, spunând: «Ce fel creștini sunt aceștia dacă ei fac fapte care nu se cuvin», de aceea, ca pelerini, să fim buni, să folosim timpul acesta pentru a ne sfinți viața, și mai ales, să urmăm exemplul sfinților, pentru că urmând exemplul lor, ne vom asemăna cu cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu și l-au împlinit în viața lor”.

De asemenea, în timpul chinonicului, Preasfințitul Părinte Antonie le-a transmis celor prezenți că trebuie să învețe de la sfinți cum să-și gestioneze timpul și viața pentru a dobândi fericirea veșnică - Împărăția cerurilor: „Ce învățăm de la sfinți? Învățăm că ei au știut să chivernisească timpul în așa fel încât au reușit să-și dobândească fericirea veșnică. Au folosit timpul acesta trecător pentru a dobândi Împărăția lui Dumnezeu. Sfinții au arătat că trupul acesta al nostru, care ne îndeamnă la păcate, poate fi transfigurat, poate fi îndumnezeit, și vedem acest lucru prin moaștele sfinților, precum avem aici, în Catedrala Mitropolitană din Iași. Că această lucrare a harului Duhului Sfânt în trupul sfântului face ca, după ce trece din această viață, trupurile lor să nu se descompună, să nu treacă într-o fază de stricăciune, ci să rămână plăcut mirositoare și să facă minuni. Să învățăm să-i iubim pe vrăjmașii noștri; sfinții sunt cei care pun în viață îndemnul Mântuitorului, care trebuie să fie un program de activitate pentru fiecare creștin: să-i iubim vrăjmașii noștri, să-i binecuvântăm pe cei care ne blesteamă, să facem bine celor ce ne urăsc și să ne rugăm pentru cei care ne rănesc și ne prigonesc”.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Mitropolit Teofan le-a mulțumit celor de față, menționând totodată că prin rugăciunea împreună săvârșită astăzi, clericii și credincioșii I-au mulțumit lui Dumnezeu pentru darul cel minunat făcut întregii Moldove – Sfânta Cuvioasă Parascheva: „Unirea cea adevărată este numele Domnului Hristos care a spus că «unde sunt doi sau trei în numele Meu, și Eu voi fi acolo, în mijlocul lor». Unirea este duhovnicească pentru că este inspirată de Sfântul Duh Mângâietorul, Unificatorul, Care le adună pe toate cele despărțite întru una. Și astăzi, prin mila lui Dumnezeu, românii din dreapta și din stânga Prutului au fost aici, împreună, nu după considerente omenești, ci în Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, cea care dă fundament, cuprindere și adâncime oricărei așezări a oamenilor împreună. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare al Sfintei Parascheva, care este ocrotitoarea Moldovei din dreapta Prutului, ocrotitoarea Moldovei din stânga Prutului, ocrotitoarea întregii Românii și spre ea aleagă pelerini din Basarabia, din țara noastră, din Serbia, din Bulgaria, din Muntenegru, toți cei care au evlavie la această mare sfântă care îi aduce pe frați împreună”.

Peste 47.000 de persoane au trecut pe la baldachinul Sfintei

Potrivit estimărilor oferite de Jandarmeria Română la ora 9:00, de la începutul hramului, peste 47.500 de pelerini s-au închinat la moaștele Sfintei Parascheva. Pentru cei care sosesc la Iași în această perioadă de sărbătoare, portalul Doxologia.ro și site-ul mmb.ro prezintă în timp real, prin intermediul Google Maps, capătul rândului închinătorilor.

Numere de telefon pentru pelerini

Arhiepiscopia Iașilor pune la dispoziţie două numere de telefon la care pelerinii pot suna pe toată durata pelerinajului. Aceste numere sunt: 0757.579.100 şi 0757.033.466, valabile în perioada 8-15 octombrie.

Credincioșii care vor ajunge în această perioadă de sărbătoare la Iași sunt rugați să țină cont în permanență de prognoza meteo, de recomandările autorităților și să poarte îmbrăcăminte adecvată anotimpului.