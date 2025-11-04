Slujire arhierească în Parohia Căstău

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Căstău, Protopopiatul Orăștie, Episcopia Devei și Hunedoarei, județul Hunedoara, unde a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Conform reîntregirea.ro, Părintele Arhiepiscop Irineu a săvârșit slujba Parastasului pentru Traian Ioan Bâldea, tatăl părintelui Andrei Bâldea, protopop de Câmpeni, la cinci ani de la trecerea în veșnicie. Comunitatea ortodoxă din Parohia Căstău este păstorită de pr. Cosmin Voinea.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a spus: „Între viața lui Dumnezeu și viața noastră există moartea, despărțirea sufletului de trup. Moartea este granița la care ne așteaptă Domnul Vieții, singurul care are nemurirea, care a pus făpturile Sale sub legea devenirii și a morții. De aceea, noi nu trebuie să ne temem de moarte, ci de felul cum ne prinde moartea, să ne temem de păcat, de moartea sufletească”.