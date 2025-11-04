Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească în Parohia Căstău

Știri
Un articol de: Oana Rusu - 04 Noiembrie 2025

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a poposit duminică, 2 noiembrie, în Parohia Căstău, Protopopiatul Orăștie, Episcopia Devei și Hunedoarei, județul Hunedoara, unde a săvârşit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”.

Conform reîntregirea.ro, Părintele Arhiepiscop Irineu a săvârșit slujba Parastasului pentru Traian Ioan Bâldea, tatăl părintelui Andrei Bâldea, protopop de Câmpeni, la cinci ani de la trecerea în veșnicie. Comunitatea ortodoxă din Parohia Căstău este păstorită de pr. Cosmin Voinea.

În cuvântul rostit cu acest prilej, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a spus: „Între viața lui Dumnezeu și viața noastră există moartea, despărțirea sufletului de trup. Moartea este granița la care ne așteaptă Domnul Vieții, singurul care are nemurirea, care a pus făpturile Sale sub legea devenirii și a morții. De aceea, noi nu trebuie să ne temem de moarte, ci de felul cum ne prinde moartea, să ne temem de păcat, de moartea sufletească”.

 

