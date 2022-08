Tabără de pictură şi creaţie la Bărcut, judeţul Braşov

Proiectul „Educație prin cultură în comuna Jibert” a avut şi în acest an un modul dedicat activităţilor de pictură şi creaţie pentru 40 de copii din comuna braşoveană. Tabăra de pictură şi creaţie ajunsă la a 4-a ediţie a avut loc în localitatea Bărcut, din comuna Șoarș, judeţul Braşov. Pe 8 august, copiii au fost cazați la biserica evanghelică din localitate, unde au primit masa, iar prima activitate din tabără a fost pictarea de icoane pe sticlă.

„Cu fiecare generație de copii, această activitate devine tot mai frumoasă. Creațiile sunt coordonate mai atent și sufletele copiilor sunt pline de entuziasm. Și-au ales atent «modelele», au mânuit profesionist pensulele, au pastelat glăjăria cu atenția și lumina sufletului lor. Pe chipurile serioase se strecurau mereu și zâmbete inocente, pline de bucurie. În partea a doua a zilei, pe sub cerul plumburiu ne-am deplasat spre Lanul de Lavandă. Chiar dacă perioada de florescență a trecut, tot minunat a fost, prin faptul că în câteva secunde copiii s-au răzlețit pe tot perimetrul lanului, impresionați fiind de modul îngrijirii acestei culturi și de parfumul ei. Gazda ne-a adăpostit, într-un foișor, pe timpul binecuvântatei ploi și ne-a relatat câteva «secrete» în ceea ce privește întrebuințarea lavandei în scopuri terapeutice, de îngrijire personală, dar și pentru parfumul biblic, deoarece ar avea legătură strânsă cu viața Sfintei Maria din Magdala. Seara, în camerele lor, copiii au socializat, jucându-se, povestind, cântând, bucurându-se din plin de această întâlnire”, ne-a spus preotul Claudiu-Vasile Popa, unul dintre coordonatori.

Grija faţă de mediu şi oameni

A doua zi a taberei a avut ca temp reciclarea sau grija față de mediu și față de oameni. Tema a fost împărțită în două: ateliere de creație din obiecte reciclabile şi realizarea unui personaj din copilăria celor prezenți, pe un manechin, tot din materiale folosite. În prima parte a atelierului s-au folosit mai multe obiecte: peturi, borcane de sticlă, capace, cofraje de ouă, ziare, sârmă, carton, sticlă, hârtie creponată etc. Lucrând în echipe, copiii au confecționat diverse obiecte, care a întrecut chiar propria lor imaginație. S-au confecţionat avioane, submarine, elicoptere, tractorașe, tancuri, cetăți, biserici, combine, utilaje de deszăpezire, vaze de flori, flori, ornamente etc.

„Fericirea copiilor lumina încăperea. Toți își dădeau interesul în realizarea acestor «minunății» ușor de confecționat, aproape din nimic, dar care au un impact mare pentru admirator. După masa de prânz s-a desfășurat «îmbrăcarea» unor manechine tot cu materiale folosite. Manechinele au fost alese de copii din grupele formate, iar ele trebuiau să arate ca personajele desemnate: Spider Man, Zorro, Cenușăreasa, Lupul, Aurora și Tutakamon. A fost mult amuzament, o muncă contracronometru, imaginație bogată și spirit de echipă. După realizarea personajelor a avut loc prezentarea lor și bucuria colectivă, plus fotografii, zâmbet și culoare. După supliment ne-am deplasat la biserica evanghelică, apoi la Casa «Zian-Zian», o pensiune de la numărul 278, unde am vizitat câteva animăluțe exotice, pe care le-am hrănit și admirat. Seara a fost plină de jocuri pe echipe, fotbal și ștafeta cu paharul, badminton, popice, tenis etc. Ultima zi a constat în premierea copiilor care au pictat icoanele pe sticlă și au fost aleși, prin vot secret, precum și feed-back-ul constructiv. Copiii au fost foarte mulțumiți, dornici de alte tabere tematice, poate la Sinaia, Azuga sau Bran”, ne-a mai spus preotul Claudiu-Vasile Popa.

La încheierea taberei au vorbit managerul de proiect, Iancu Boieriu Jr., preotul Iulian- Vincențiu Ungureanu din Parohia Jibert, directorul Școlii Generale Jibert, Bogdan Brăgău, învățătoarea Florina Vaida, de la aceeași unitate şcolară, preoteasa Adriana-Camelia Popa și preotul Claudiu-Vasile Popa din Parohia Văleni. S-a vorbit despre frumusețea prieteniei, munca în echipă, vacanță înțeleasă prin bucurie, materiale reciclabile, adunate și folosite, reîntrebuințate, atenția față de aproapele și mediul înconjurător.

Copiii, părinții lor și coordonatorii taberei mulţumesc Consiliului Județean Brașov, care a cofinanţat activitatea, Primăriei Jibert, personalului de la Parohia Evanghelică din localitatea și tuturor celor împlicați în aceste minunate proiecte pentru cultură, cult, recreație și natură.