Tabără de pictură şi creaţie pentru copii la Bărcut, judeţul Braşov

Proiectul „Educație prin cultură în comuna Jibert” a avut şi în acest an un modul dedicat activităţilor de pictură şi creaţie pentru 40 de copii din comuna braşoveană. Tabăra de pictură şi creaţie, ediţia a 4‑a, a avut loc în localitatea Bărcut, din comuna Șoarș, judeţul Braşov. Copiii au fost cazați la biserica evanghelică din localitate, unde au primit masa, iar prima activitate din tabără a fost pictarea de icoane pe sticlă. Copiii au mai vizitat Lanul de Lavandă, au socializat, jucându‑se, povestind, cântând, după cum a relatat pr. Claudiu‑Vasile Popa, unul dintre coordonatori. De asemenea, copiii au dedicat timp pentru reciclare, în cadrul unor ateliere de creație, folosind obiecte reciclabile precum peturi, borcane de sticlă, capace, cofraje de ouă, ziare, sârmă, carton, sticlă, hârtie creponată etc. Copiii au confecţionat avioane, submarine, elicoptere, tractorașe, cetăți, biserici, combine, vaze de flori, flori, ornamente etc.

Au vizitat, la pensiunea Casa „Zian‑Zian”, câteva animale exotice. Au mai participat la jocuri pe echipe, precum fotbal, badminton, popice, tenis etc. În ultima zi a taberei au fost premiaţi copiii care au pictat icoanele pe sticlă. Tabăra a fost organizată, în prima parte a lunii august, cu sprijinul Consiliului Județean Brașov, al Primăriei Jibert, al personalului de la Parohia Evanghelică din localitate şi al altor voluntari.