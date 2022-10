Troiță și clopote noi la Mănăstirea Nicolinț din județul Caraș‑Severin

La Schitul Nicolinț din județul Caraș‑Severin a fost zi de sărbătoare și în ajunul cinstirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Marți, 25 octombrie, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, a poposit în mijlocul obștii monahale pentru a binecuvânta o troiță ce se află la bifurcația drumului ce duce spre Moldova Nouă cu această mănăstire.

„Ne‑am întâlnit cu obștea monahală și credincioșii acestui schit la umbra crucii. Am binecuvântat și am sfințit troița și am început slujba Privegherii în cinstea Sfântului Mucenic Dimitrie la umbra Crucii Mântuitorului Hristos, căci toți martirii au avut ca model suprem pe Mântuitorul Iisus Hristos răstignit. Așa au rezistat martirii, privind neîncetat la jertfa Fiului lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire”, a afirmat Preasfințitul Părinte Episcop Lucian.

După sfințirea troiței, ierarhul a binecuvântat cele 3 clopote care au fost montate în curtea așezământului monahal, iar în continuare a săvârșit slujba Vecerniei cu Litia, la care au participat obștea de maici împreună cu mulți credincioși și pelerini veniți din împrejurimi.

Preasfințitul Părinte Episcop Lucian a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua de cinstire a Sfântului Mare Mucenic Dimitrie la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Caransebeș.