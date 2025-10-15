Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizite pastorale la comunități din județul Tulcea

Știri
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 15 Octombrie 2025

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a vizitat marți, 14 octombrie, Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Niculițel, județul Tulcea, care și‑a sărbătorit hramul închinat ocrotitoarei Moldovei. Cu acest prilej, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor, fiind înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La slujbă au participat reprezentanți ai autorităților locale și centrale, precum și numeroși credincioși ai comunității parohiale.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii la biserica din localitatea Niculițel, Episcopul Tulcii a vorbit despre viața, nevoințele și sfințenia Cuvioasei Parascheva, îndemnând pe cei prezenți să urmeze exemplul ei de credință, smerenie și dragoste față de aproapele. La finalul slujbei, a fost săvârşită slujba Parastasului pentru ctitorii, binefăcătorii, slujitorii şi ostenitorii lăcaşului de închinare trecuți la Domnul. De asemenea, credincioșii prezenți s‑au putut închina și la fragmente din moaștele Sfinților Martiri Zotic, Atal, Camasie și Filip, de la Niculițel, aflate în patrimoniul lăcașului de cult.

Preasfințitul Părinte Visarion a poposit duminică, 12 octombrie, și în mijlocul credincioșilor din Parohia Dăieni, județul Tulcea, unde a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, cu ocazia împlinirii a 28 de ani de la primirea darului arhieriei, în Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia, în anul 1997.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit pericopa evanghelică din Duminica a 21‑a după Rusalii, care vorbește despre Parabola semănătorului, subliniind chemarea permanentă a slujitorilor și credincioșilor de a primi și a răspândi cuvântul lui Dumnezeu în ogorul sufletului.

Au fost pomeniți ctitorii, donatorii și sprijinitorii bisericii, iar la finalul slujbei au fost oferite pachete cu alimente participanților și persoanelor aflate în grija parohiei. Tot în aceeași zi, Preasfinția Sa a poposit și la Parohia Nicolae Bălcescu, unde a participat la slujba Utreniei și a adresat un cuvânt de binecuvântare credincioșilor prezenți.

 

