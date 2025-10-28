Zile de sărbătoare la Paraclisul Catedralei Naționalei

În urma evenimentelor din aceste zile, care au culminat cu sfințirea picturii Catedralei Naționale din București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Paraclisul Catedralei Naționale se săvârșesc slujbe zilnice toată săptămâna, pentru a încununa momentul istoric al Ortodoxiei românești.

Numeroși credincioși bucureșteni și pelerini din țară, care au venit să se închine în Sfântul Altar al Catedralei Naționale, au făcut un popas, luni, 27 octombrie, la Paraclisul Catedralei Naționale, pentru a participa la săvârșirea Sfintei Liturghii, oficiată de un numeros sobor de clerici, din care au făcut parte: părintele arhimandrit Arsenie Popa, starețul Mănăstirii Sihăstria; părintele protosinghel Vincențiu Oboroceanu, starețul Mănăstirii Antim - Paraclis Patriarhal; părintele protosinghel Antim Bâru, starețul Mănăstirii Chiajna - Giulești; părintele protosinghel Ioachim Ceaușu, starețul Mănăstirii „Duminica Sfinților Români”; părintele protosinghel Arsenie Irimiea, starețul Mănăstirii Darvari; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, și diaconul Cristian Copceag. La ora de seară a aceleiași zi, a fost oficiată slujba Vecerniei.

Programul liturgic de la Paraclisul Catedralei Naționale a continuat și astăzi, 28 octombrie, cu săvârșirea Sfintei Liturghii, la care au participat cadre didactice teologice universitare: părintele lect. univ. dr. Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București; părintele conf. univ. dr. Gheorghe Holbea, prodecan; părintele prof. univ. dr. Radu Petre Mureșan; părintele conf. univ. dr. Marian Vild; părintele lect. univ. dr. Nicolae Preda; părintele asist. dr. Alexandru Marius Dumitrescu; părintele Ion Dragomir, consilier patriarhal, și diaconul Cristian Copceag.

Credincioșii și pelerinii veniți în București în aceste zile de sărbătoare sunt chemați să participe la slujbele oficiate zilnic în această săptămână, inclusiv până sâmbătă, 1 noiembrie, la Paraclisul Catedralei Naționale, unde se săvârșește slujba Acatistului sfinților zilei, urmată de oficierea Sfintei Liturghii de la ora 8:00 și cea a Vecerniei, începând cu ora 18:00.

Joi, 30 octombrie, Sfânta Liturghie va fi oficiată în Catedrala Națională.