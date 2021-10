Ziua internațională a îngrijirilor paliative marcată de voluntarii bucureșteni

Cu ocazia Zilei internaționale a îngrijirilor paliative, marcată anual în a doua sâmbătă din luna octombrie, voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale i‑au vizitat pe beneficiarii și personalul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din București. Voluntarii i‑au încurajat atât pe pacienți, cât și pe angajați, oferindu‑le flori, icoane și cărți de rugăciune cu Minunile, Acatistul și Paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Pantanassa”. De asemenea, angajații centrului au primit din partea voluntarilor articole de încălțăminte pentru anotimpul rece.

Directorul Centrului de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din Capitală, Adriana Căruntu, a vorbit despre bucuria pe care voluntarii bucureșteni au adus‑o atât celor care beneficiază de serviciile centrului, cât și personalului, prin vizita lor din data de 9 octombrie: „De Ziua mondială a îngrijirilor paliative, am avut bucuria să‑i avem alături pe voluntarii de la Paraclisul Catedralei Naționale, care au adus frumoase iconițe ale Maicii Domnului fiecărui pacient și angajat și au oferit flori albe ca simbol a tot ceea ce este pur, transmițând speranța și frumusețea care vin de la Dumnezeu. De asemenea, aceștia au adus, pentru îngrijirea pacienților, produse de igienă. Mai mult de atât, angajaților centrului nostru le‑au oferit produse de încălțăminte de care s‑au bucurat enorm. Vreau să punctez faptul că există un studiu al Organizației Mondiale a Sănătății care a fost publicat recent și care menționează că, în aceasta perioadă pandemică, numai o persoană din zece, care au nevoie de îngrijiri paliative, are acces la acestea”.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor bucureșteni, a adăugat că astfel de acțiuni, desfășurate în mod constant, le oferă pacienților speranță și încredere: „Nu de puține ori am venit aici și am adus o fărâmă de speranță acestor persoane, pentru ca ele să poată merge mai departe și să aibă încredere că Dumnezeu face minuni. Niciodată o luptă nu este pierdută, din punctul nostru de vedere. Întotdeauna când simțim că ne este greu, Dumnezeu intervine și ne ajută să depășim obstacolele. Astăzi ne‑am bucurat să îi revedem pe unii dintre pacienți, ne‑am bucurat să cunoaștem alți pacienți și am reușit să le stârnim acea emoție frumoasă, acea bucurie care le‑a alungat pentru moment durerea pe care o resimt”.

Pentru susținerea activității curente a centrului, voluntarii au oferit și 200 kg de detergent pentru rufe. Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” furnizează servicii de îngrijire medicală paliativă pentru pacienţii adulţi cu afecţiuni oncologice în stadiu terminal.