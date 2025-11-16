Activitate culturală și filantropică desfășurată de Penitenciarul București‑Rahova

Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social‑filantropice derulate ca parte a proiectului „Coeziune socială și comuniune de credință”, zona București‑Ilfov, Penitenciarul București‑Rahova a găzduit conferința cu titlul „Importanța Catedralei Mântuirii Neamului din perspectiva jertfei eroilor români pentru libertatea și demnitatea națională - considerații istorice”. Prelegerea a fost susținută de părintele prof. dr. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

În continuare, la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Leonida” din cadrul DGASPC Sector 2, reprezentanți ai Penitenciarului București‑Rahova, însoțiți de directorul unității, comisarul‑șef de poliție penitenciară Cornel Răduță, au oferit daruri beneficiarilor instituției. Activitatea a continuat cu un concert de pricesne și cântări duhovnicești susținut de Corala „Elpis” a penitenciarului, formată din persoane private de libertate și coordonată de preotul capelan Cătălin Constantin Caucă. La rândul lor, beneficiarii centrului au rostit poezii și au intonat cântări religioase, ne‑a transmis părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.