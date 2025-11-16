Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Activitate culturală și filantropică desfășurată de Penitenciarul București‑Rahova

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Filantropie
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 16 Noiembrie 2025

Joi, 13 noiembrie 2025, în cadrul activităților social‑filantropice derulate ca parte a proiectului „Coeziune socială și comuniune de credință”, zona București‑Ilfov, Penitenciarul București‑Rahova a găzduit conferința cu titlul „Importanța Catedralei Mântuirii Neamului din perspectiva jertfei eroilor români pentru libertatea și demnitatea națională - considerații istorice”. Prelegerea a fost susținută de părintele prof. dr. Mihail Săsăujan de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

În continuare, la Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Leonida” din cadrul DGASPC Sector 2, reprezentanți ai Penitenciarului București‑Rahova, însoțiți de directorul unității, comisarul‑șef de poliție penitenciară Cornel Răduță, au oferit daruri beneficiarilor instituției. Activitatea a continuat cu un concert de pricesne și cântări duhovnicești susținut de Corala „Elpis” a penitenciarului, formată din persoane private de libertate și coordonată de preotul capelan Cătălin Constantin Caucă. La rândul lor, beneficiarii centrului au rostit poezii și au intonat cântări religioase, ne‑a transmis părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 

Citeşte mai multe despre:   filantropie  -   Penitenciarul Rahova
