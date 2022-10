Daruri alimentare oferite pelerinilor Sfântului Dimitrie

În după-amiaza zilei de marți, 25 octombrie, în întâmpinarea pelerinilor adunați pe Dealul Patriarhiei pentru a aduce cinstire Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou au venit angajații Protoieriei Sector 5 Capitală care le-au distribuit acestora, cu ajutorul voluntarilor din grupul „Tineri în acțiune”, produse alimentare. Darurile oferite au constat în 2.000 de sendvișuri, 2.000 de pachete de biscuiți și apă îmbuteliată.

Părintele protoiereu Valer Ulican a vorbit despre implicarea protopopiatului în susținerea pelerinilor sosiți pe Colina Bucuriei: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și împreună cu Sectorul social-filantropic și misionar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, și Protoieria Sector 5 Capitală participă la această acțiune de binefacere pentru pelerinii veniți să se închine la moaștele sfinților. Sunt foarte mulți credincioși care, într-o atmosferă de rugăciune, vin să se închine acestor sfinți, care sunt modele pentru fiecare dintre noi. Viețile sfinților ne cheamă la o împreună-lucrare cu harul lui Dumnezeu prin pocăință, rugăciune, smerenie și milostenie. Sunt foarte mulți pelerini care vin și din alte localități și am ieșit în întâmpinarea lor cu aceste pachete, pentru a-i ajuta să aștepte, uneori ore în șir, spre a se închina, a aduce mulțumire și a cere tot ceea au nevoie de la Bunul Dumnezeu, prin sfinții Săi”.

Despre acțiunea din această zi, Violeta Barac, asistent social în cadrul acestei protoierii, a afirmat: „Cu ajutorul parohiilor din cuprinsul Protoieriei Sector 5 Capitală, și anul acesta venim în sprijinul pelerinilor aflați pe Colina Bucuriei oferindu-le, pe lângă hrana spirituală primită de la sfinți, și hrană materială: 2.000 de sendvișuri, eugenii și apă. Nădăjduim ca rugăciunile pelerinilor să fie ascultate și Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi binecuvântată”.

Despre motivația de a-i ajuta pe pelerini și a contribui la buna desfășurare a sărbătorii Ocrotitorului Bucureștilor ne-au vorbit și două voluntare din grupul „Tineri în acțiune”. „Să fii voluntar la pelerinajul Sfântului Dimitrie presupune să fii o persoană foarte activă, atentă la nevoile fiecărui participant. Îndatorirea principală a voluntarilor a fost aceea de a pregăti darurile Părintelui Patriarh Daniel care sunt oferite pelerinilor, formate dintr-o carte de rugăciuni și două iconițe. În plus, ne ocupăm de bunul mers al desfășurării hramului: ajutăm la «Baldachinul Sfinților», la gestionarea fluxului de pelerini, la împărțirea aghesmei, a florilor și a pachetelor cu alimente oferite din partea protoieriilor din eparhie. Este al patrulea an în care sunt voluntar aici, ajutând încă din primul an de facultate. Am prins drag de această activitate, fiindcă este foarte plăcut să dăruiești celorlalți din timpul și din resursele tale”, ne-a spus Maria Istrate.

O altă tânără voluntară, Alexia Ungureanu, a mărturisit: „Sunt foarte bucuroasă că am reușit ca în acest an să devin voluntar la pelerinajul Sfântului Dimitrie. Mi-ar fi plăcut să mă implic încă de anul trecut, însă problemele legate de pandemie nu mi-au permis să fac acest lucru. Odată ce mi s-a oferit ocazia de a aduce sfântului o mică jertfă, am decis să mă implic și să ajut cu orice este nevoie ca acest hram să decurgă cât mai frumos posibil, fiindcă și Cuviosul Dimitrie ne ajută enorm tuturor. Îndatoririle noastre, ale voluntarilor, sunt diferite. Interacționăm cu pelerinii de fiecare dată când este nevoie, fiind alături de ei cu tot sufletul. Am avut mai multe ascultări, ca să le numesc așa. Aseară am fost în tura de noapte, am ajutat la împărțirea aghesmei, la baldachin și m-am aflat printre pelerini. Îmi doresc să mă implic cât mai mult pe toate planurile și să am anul acesta o experiență completă de voluntar”.

La finalul zilei de marți, ostenitorii Protoieriei Ilfov Sud au oferit pelerinilor pachete cu hrană și apă.