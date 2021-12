Masă caldă pentru 700 de copii romi din Pata Rât și Turda, oferită în Ajunul Crăciunului

Ca în fiecare an, în preajma sărbătorii Nașterii Domnului, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, vizitează școlile, centrele sociale și comunitățile din cadrul eparhiei și le oferă daruri copiilor, precum și tuturor celor aflați în nevoi.

Astfel, în Ajunul Nașterii Domnului, vineri, 24 decembrie 2021, Părintele Mitropolit Andrei i-a vizitat pe copiii din comunitatea romă de la Pata Rât și le-a oferit 500 de pachete cu mâncare caldă. În total, au fost pregătite 700 de pachete, 200 fiind distribuite în Parohia misionară pentru romi din zona Turda-Fabrici, județul Cluj.

Înainte de a le oferi pachetele, Părintele Mitropolit Andrei le-a adresat celor prezenți un cuvânt de zidire sufletească.

Acțiunea a avut loc în fața Bisericii „Sfântul Moise Arapul” și în mai multe zone din Pata Rât, pentru a se evita aglomerația.

„Evenimentul de astăzi a făcut parte dintr-un proiect mai amplu, desfășurat în această perioadă, care a vizat acordarea de ajutoare materiale, îmbrăcăminte, încălțăminte, rechizite școlare, alimente și produse de igienă pentru peste 1.500 de beneficiari - bătrâni și copii - din comunitățile lipsite de posibilități materiale din cadrul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Tot în cadrul acestui demers filantropic, miercuri, 22 decembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Andrei a oferit 300 de pachete cu produse alimentare familiile nevoiașe aflate în evidențele Sectorului misionar-social al eparhiei noastre. În prima zi de Crăciun, Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca va oferi prânzul pentru cei 100 de vârstnici care beneficiază de îngrijire și asistență în cadrul centrelor rezidențiale de la Cușma, Maieru și Târlișua, din județul Bistrița-Năsăud”, ne-a transmis consilierul social-misionar al Arhiepiscopiei Clujului, Iustin Liciniu Câmpean, care este și vicepreședintele Asociației Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca.

Masa caldă a fost oferită de Asociația Filantropia Ortodoxă din Cluj-Napoca, aflată sub patronajul Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, în parteneriat cu Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți” din Londra.

Asociația Filantropia Ortodoxă Cluj-Napoca funcționează sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, având deschise filiale la Bistrița, Gherla și Dej, și are ca misiune furnizarea de servicii sociale persoanelor aflate în situaţie de risc social, indiferent de apartenenţa lor religioasă, etnică sau socială. Scopul asociaţiei are în vedere îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile defavorizate prin servicii sociale, medicale, culturale, educaţionale furnizate în spirit creştin.

Comunitățile rome în atenția Arhiepiscopiei Clujului

În cadrul Eparhiei Clujului funcționează două parohii misionare pentru romi: Parohia misionară de la Turda, înființată în ianuarie 2019, păstorită de părintele Marin Trandafir Roz, precum și Parohia misionară „Sfântul Moise Arapul” - Pata Rât, înființată în anul 2015, păstorită de preotul Gelu Petru Săvărășan, care desfășoară o activitate social-misionară bogată, ridicând în scurt timp două bisericuțe pentru cele patru comunități de romi din zonă.

Aceste comunități beneficiază de o serie de activităţi catehetice, educative și culturale coordonate cu sprijinul Asociaţiei Ortodoxe Social-Misionar-Culturale pentru Rromi „Sfântul Moise Arapul” și al Asociaţiei Studenţilor Creştin-Ortodocşi Români - filiala Cluj-Napoca (ASCOR Cluj-Napoca).

Asociația „Sfântul Moise Arapul” a fost înființată în anul 2013, la inițiativa Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului. Aceasta desfășoară proiecte pentru sprijinul comunităților de romi de pe tot cuprinsul eparhiei, în special în vederea educării și a incluziunii sociale.

De asemenea, Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, prin Sectorul misionar-social, acordă periodic ajutoare (pachete cu alimente și sprijin financiar) comunităţilor de romi de la Pata Rât, Turda și altor comunități din cele două județe ale eparhiei: Cluj și Bistrița-Năsăud.