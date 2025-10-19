Lumina de Duminică, de 20 de ani o mare familie

Lumea în care trăim abundă de cuvinte, multe dintre ele inutile sau mincinoase, cuvinte rostite sau scrise în deşert. Societatea modernă este una bolnavă, dar se poate vindeca având ca busolă Cuvântul lui Dumnezeu. Trăim vremuri dificile şi dure, vedem cum pe deasupra capetelor noastre suntem aruncaţi în conflicte care nu ne aparţin, în confruntări plănuite de unii pentru câştiguri financiare uriaşe.

Adevărata dramă a vieţii apare atunci când oamenii se tem şi chiar fug de lumină. Lumina e vrăjmaşa lor fiindcă faptele lor sunt rele. Cuvântul lui Dumnezeu este însăşi lumina care luminează în întuneric, dar întunericul nu a cuprins-o. Lumina este viaţa oamenilor, ne spune Mântuitorul Hristos în Evanghelia de la Ioan. Cuvântul adună în sine multiple valenţe, cu el poţi transmite iubire sau poţi răni un suflet, te poţi ruga sau poţi blestema. Cuvintele au putere nebănuită. Veşti rele care au fost comunicate scurt, în două cuvinte, au omorât oameni în câteva minute. Sau un sfat inspirat primit la spovedanie de la un duhovnic bun îţi poate aduce pacea în suflet. Săptămânalul Patriarhiei Române, Lumina de Duminică, şi-a dorit şi cred că a reuşit să aducă în vieţile cititorilor bucuria vieţii în Dumnezeu, un strop de speranţă, un gând bun, cald, mângâietor.

Pentru lumea ortodoxă românească, acest ziar şi-a asumat un rol pedagogic de formare a conştiinţei creştine. El a pus în lumină oameni valoroşi, a apropiat oamenii între ei şi de Dumnezeu.

Lumea este plină astăzi de sofişti care îşi câştigă existenţa prin folosirea cuvintelor doar ca argumente pentru ideile lor şi mult mai puţin în a-L trăi şi a-L urma pe Hristos, Care este ascuns în cuvintele lăsate nouă în Scripturi. Lumina de ­Duminică reprezintă mai mult decât un proiect editorial, un dar al lui Dumnezeu înfăptuit prin bunătatea şi priceperea Patriarhului Daniel, care acum 20 de ani a crezut şi a sprijinit iniţiativa unor jurnalişti mireni ieşeni de a scoate un ziar mai altfel decât celelalte existente atunci, o publicaţie de atitudine creştină, care să promoveze valorile religioase autentice ale neamului românesc. Dintr-un proiect cu miză regională, Lumina de Duminică, alături de cotidianul Lumina, a căpătat anvergură naţională şi astăzi reprezintă o publicaţie cunoscută şi recunoscută în ţară, dar şi în diaspora.

În aproape un sfert de veac, Lumina a devenit o mare familie din care fac parte atât ostenitorii care lucrează la redactarea textelor, la aşezarea lor în pagină, cât şi cititorii care sprijină apariţia ziarului prin plata abonamentelor şi se bucură de ceea ce lecturează zi de zi şi duminică de duminică.

Tuturor mulţumim şi Îl rugăm pe Dumnezeu să ne ajute ca şi în viitor această familie să crească, să rămână unită şi să sporească în credinţă.