Data: 23 Dec, 2020

Vă propunem un concurs cu tematică adaptată Anului comemorativ al filantropilor ortodocşi români. Aşteptăm rezolvarea careului până vineri, 15 ianuarie 2021, prin scrisori trimise pe adresa redacţiei noastre din Bucureşti sau prin e-mail (la adresa lumina@patriarhia.ro).

Lista premianţilor va fi publicată în ziar, iar premiile vor fi, ca în fiecare an, cărţi din colecţia „Media Christiana” şi abonamente pe o lună la publicaţia noastră.

Vă dorim sănătate, sărbători fericite şi mult succes în rezolvarea careului de cuvinte încrucişate!

La mulţi ani 2021!

ORIZONTAL:

1) Instituții educaționale care s-au născut în tinda locașurilor de cult și care au fost susținute întotdeauna de Biserică - Sfânt Mitropolit al Transilvaniei († 1873), fondator de așeză­minte culturale și filantropice, luptător pentru emanciparea românilor ardeleni.

2) Localitate din județul Botoșani legată de numele marelui boier filantrop Anastasie Bașotă - Orașul în care a funcționat fundația de binefacere a Elenei Ghiba Birta, prin acordarea de burse elevilor merituoși.

3) Numele de familie al ierarhului scriitor care a întemeiat la Cluj-Napoca o fundație filantropică pentru ajutorarea studenților - Roada acestor cereale a fost adusă în chip minunat de Sfântul Ierarh Nicolae locuitorilor din Mira Lichiei pe timp de foamete.

4) „... darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Părintele luminilor” (Iacov 1, 17) - Curge cu repeziciune - Patru roman!

5) 2020 este la noi cel comemorativ al filantropilor ortodocși români - Barbu Iscovescu - Ajutor incipient! - Verbul preferat al celui însetat.

6) Intrare și ieșire din Xiropotamu! - Oameni îmbolnăviți de iubirea de arginți - Sebastian Rusan.

7) Domnitor al Moldovei care a emis în 1757 hrisovul de înființare a Epitropiei Spitalului „Sfântul Spiridon” din Iași. A înființat spitale la Roman și Focșani (Racoviță) - Act de danie în cancelariile voievodale românești.

8) Negustor filantrop, ctitorul catedralei din Slatina și fondatorul primului spital din același oraș (Cupețu) - În centru la Huși!

9) Oliver alintat! - Produs al muncii, investit de filantropii creștini în alinarea suferințelor semenilor și promovarea binelui public.

10) Episcop al Râmnicului, promotor al „creștinismului social” în perioada interbelică - Pui de capră.

11) Cămașă tradițională românească - „Copiii de ..., creștinii de mâine”, program social implementat la Parohia Lada, com. Tătărăștii de Jos (jud. Teleorman) - Localitate bihoreană care păstrează amintirea marelui filantrop român Emanoil Gojdu.

12) La văduva din Sarepta Sidonului nu se termina niciodată, deși era puțină - Patriarhul României, fondator al Spitalului „Providența” din Iași și a numeroase așezăminte social-filantropice din Arhiepiscopia Bucureștilor.

VERTICAL:

1) Demnitate în care a slujit țara Mihai Cantacuzino, ctitor de biserici și așezăminte caritabile, în timpul Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu - Sfânt ocrotitor al Banatului, făcător de minuni și plin de milă față de cei săraci.

2) Mitropolit Primat al României între 1912 și 1918, recunoscut în anii grei ai Primului Război Mondial pentru smerenie și milostenie - Cel mai vechi spital din București, construit la mănăstirea cu același nume, după modelul unui așezământ medical venețian.

3) Haină albă de iarnă, apreciată vara de agricultori - Sfânta din Sankt Petersburg († 1803) care a împărțit la săraci toată averea, după moartea soțului ei și a intrat în monahism.

4) Locul unde crește pâinea cea de toate zilele - Pasăre de noapte, simbol al înțelepciunii în tradițiile ­populare - Preot bucureștean din secolul al XVIII-lea, ctitor al bisericii care îi poartă astăzi numele.

5) Florile din lumina ochilor - Îmbină în viața creștină rugăciunea cu postul și milostenia.

6) Intră în Lainici! - Au făcut parte din civilizația precolumbiană a Americii de Sud.

7) Cap de sărman! - La apa Babilonului! - Universitatea de Stat „Bogdan P. Hasdeu” din Cahul (abr.).

8) Mare avocat și filantrop român din Transilvania (1802-1870), care scrie: „Ca fiu credincios al Bisericii mele, laud Dumnezeirea, căci m-a făcut român; iubirea ce am către Națiunea mea mă îmboldește a stărui în faptă, ca încă și după moarte să erump de sub gliile mormântului, spre a putea fi pururea în sânul Națiunii“ - Sat de lângă Târgu Ocna, județul Bacău.

9) Filaret și Cotroceni au fost cele mai vechi din București - „Calea ...”, ansamblu sculptural creat la Târgu Jiu de Constantin Brâncuși, inaugurat în 1938 cu sprijinul Arethiei Tătărescu, președinta Ligii Naționale a Femeilor Gorjene (neart.) - Ion Negoițescu.

10) Nu e capabilă de fapte bune - A băga de seamă, a privi cu atenție.

11) Numele de familie al Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei între anii 1875 și 1902 - Emo City Expres (abr.).

12) „Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta și cu ...” (1 Ioan 3, 19) (neart.) - Meseriaș din asociația fondată la Sibiu în 1867, sub aripa Bisericii, ocrotitoare a oamenilor harnici şi pricepuţi.

Dicţionar: OLI, USC, ECE