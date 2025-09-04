Cum tratăm ulciorul la ochi

Data: 04 Septembrie 2025

Numărul cazurilor de ulcior la ochi, o afecțiune provocată de stafilococul auriu, a crescut alarmant în ultima perioadă. Fiind vorba despre o bacterie, specialiştii atrag atenţia că aceasta nu poate fi învinsă decât cu oxacilină și alte anumite antibiotice.

Un cunoscut specialist în domeniu, dr. Monica Pop, explică într-un interviu pentru DCmedical de ce utilizarea unguentelor oftalmice nu se recomandă în acest caz. Unguentele oftalmice nu doar că nu ajută, ci chiar pot agrava situația, deoarece blochează drenarea canalelor lacrimale, esențială pentru vindecare. (I.N.)