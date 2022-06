Informare proiect privind amenajament fond forestier al Parohiei „Sfântul Spiridon” din Iași

Data: 09 Iun, 2022

Parohia „Sfântul Spiridon” din Iași, titulară a planului „Studiu adițional (addendum) la Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținand Parohiei Sfântul Spiridon Iași, fond forestier situat pe teritoriul jude­țului Bacău, administrat de Ocolul Silvic Blăgești”, anunță publicul interesat asupra inițierii procesului de elaborare al planului propus în UP II Buda, UP III Blăgești, UP IV Valea lui Ion, jud. Bacău.

Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al planului urbanistic propus pot fi consultate la sediul Agenției de Pro­tecția Mediului Bacău.

Observațiile și propunerile publicului se transmit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Bacău, str. Oituz nr. 23, Bacău, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14, până la data de 26 iunie 2022.