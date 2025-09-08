Rugăciune la începerea anului școlar

Data: 08 Septembrie 2025

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintru începutul creației Tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere; Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea Ta cea văzută și nevăzută; Cel ce ai sădit în el minte luminată și judecată limpede; Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință; Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii; Tu, Părinte ceresc, al Cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de doisprezece ani, îi uimea pe învățații din templu cu învățătura Sa cea mai presus de cuprindere; Tu, Doamne, Cel ce dintru înălțimea cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor, Tu, Însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău.

Păzește-i de cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a-și sluji Biserica, Patria și Neamul prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-Ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta.

Că tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

(Rugăciune din cadrul Slujbei la începerea anului școlar, Molitfelnic)