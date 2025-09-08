Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Rugăciuni folositoare Rugăciune la începerea anului școlar

Rugăciune la începerea anului școlar

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Rugăciuni folositoare
Data: 08 Septembrie 2025

Doamne, Dumnezeul nostru, Cel ce dintru începutul creației Tale ai pus în ea înțelepciune, armonie și putere; Cel ce pe omul creat de Tine l-ai înzestrat cu suflet viu, cu libertate și conștiință de sine, cu virtutea de a alege între bine și rău, cu puterea de a Te cunoaște prin descoperire, dar și prin lumea Ta cea văzută și nevăzută; Cel ce ai sădit în el minte luminată și judecată limpede; Cel ce l-ai înarmat cu gând pătrunzător și dreaptă socotință; Tu, Cel ce l-ai împodobit pe David cu darul cuvântului și pe Solomon cu harul înțelepciunii; Tu, Părinte ceresc, al Cărui Fiu, Domnul nostru Iisus Hristos, la vârsta de doisprezece ani, îi uimea pe învățații din templu cu învățătura Sa cea mai presus de cuprindere; Tu, Doamne, Cel ce dintru înălțimea cerului Tău duhovnicesc îi vezi acum pe tinerii aceștia în fața cărților deschise și în așteptarea dascălilor lor, Tu, Însuți, Dumnezeule, binecuvintează-le începutul anului școlar, întărește-le voința și luminează-le mintea spre dobândirea cunoștințelor celor folositoare și spre descoperirea adevărului Tău.

Păzește-i de cursele rătăcirilor pierzătoare de suflet, înalță-i deasupra grijilor mărunte, dăruiește-le râvna învățăturii și cuprinderea cunoașterii, înzestrează-i cu voința de a-și sluji Biserica, Patria și Neamul prin comoara sufletului lor, deprinde-i cu bucuria de a-Ți rosti numele și de a-și pune nădejdea în ajutorul și binecuvântarea Ta.

Că tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

(Rugăciune din cadrul Slujbei la începerea anului școlar, Molitfelnic)

 