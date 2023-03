Slujire ortodoxă la o bazilică din Germania

Data: 21 Martie 2023

Sâmbătă, 18 martie, cu o zi înainte de a treia duminică din Postul Mare, închinată Sfintei Cruci, credincioşii ortodocşi români din sudul Germaniei au avut parte de o binecuvântare deosebită, aceea de a se închina Crucii Domnului.

La iniţiativa preotului paroh Sebastian Suciu, de la Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Apostoli Petru şi Pavel” din Ulm şi Neu‑Ulm, şi graţie bunăvoinţei decanului romano‑catolic Ulrich Kloos, în Bazilica „Sfântul Martin” din Ulm‑Wiblingen s‑a putut săvârși slujba ortodoxă a Acatistului Sfintei Cruci. Pe durata slujbei, creştinii s‑au putut închina părticelei din cinstitul lemn al Crucii Domnului nostru Iisus Hristos, care se păstrează în acest loc de mai bine de 900 de ani, se arată pe site‑ul parohia‑ulm.ro.

Numărul mare al pelerinilor români, sosiţi din mai multe parohii ortodoxe româneşti (Augsburg, Freiburg i. Br., Heidenheim an der Brenz, Kempten, Landsberg am Lech, Ravensburg, Sigmaringen şi Ulm etc.), a umplut impunătoarea bazilică. A fost un moment de rară bucurie şi de profundă trăire creştină.