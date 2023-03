Apel umanitar pentru ajutorarea părintelui decan Daniel Buda

Data: 23 Martie 2023

Pr. prof. univ. dr. Daniel Buda, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Șaguna” din Sibiu, are nevoie de ajutorul nostru! În luna februarie 2023, părintele decan a suferit un accident vascular cerebral și se află sub tratament la o clinică din Germania. Pentru a continua recuperarea foarte costisitoare la clinica Mebdo Zentrum für Neurologische Rehabilitation din Regensburg, Germania, familia părintelui Daniel Buda are nevoie de ajutorul nostru și face apel pentru donații.

Cei care doresc să fie alături de familia părintelui Daniel Buda în efortul de a-i îmbunătăți starea de sănătate pot face donații în următorul cont bancar:

Titular: LAURA BUDA, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod swift: RZBRROBU, Valuta: Lei

IBAN: RO47RZBR0000060024445875

Titular: LAURA BUDA, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod swift: RZBRROBU, Valuta: Euro

IBAN: RO41RZBR0000060024445983

Titular: LAURA BUDA, Nume banca: Raiffeisen Bank, Cod swift: RZBRROBU, Valuta: USD

IBAN: RO33RZBR0000060024446127.