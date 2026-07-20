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Ziarul Lumina Anunțuri Licitație de pictură la Parohia Telejna, judeţul Vaslui

Licitație de pictură la Parohia Telejna, judeţul Vaslui

Data: 22 Iulie 2026

Parohia Telejna, Protoieria Vaslui, cu sediul în comuna Zăpodeni, sat Telejna, judeţul Vaslui, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica a secco, la biserica cu hramul „Sfânta Treime” pentru o suprafață de apro­ximativ 650 mp, pentru pictori de categoria a II-a. Lici­tația va avea loc în data de 5.08.2026, ora 11:00, la sediul parohiei din comuna Zăpodeni, sat Telejna, jud. Vaslui. Infor­mații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Marius-Florin Doloi, telefon 0735.793.083, e-mail: anamaryus@yahoo.com. Pictorii autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române vor prezenta oferte de execuție până în data de 5.08.2026, ora 10:00.

 

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