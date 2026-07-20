Parohia Vulcana Pandele, categoria I, Protoieria Pucioasa, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturilor murale interioare, la
Licitație de pictură la Parohia Telejna, judeţul Vaslui
Parohia Telejna, Protoieria Vaslui, cu sediul în comuna Zăpodeni, sat Telejna, judeţul Vaslui, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica a secco, la biserica cu hramul „Sfânta Treime” pentru o suprafață de aproximativ 650 mp, pentru pictori de categoria a II-a. Licitația va avea loc în data de 5.08.2026, ora 11:00, la sediul parohiei din comuna Zăpodeni, sat Telejna, jud. Vaslui. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Marius-Florin Doloi, telefon 0735.793.083, e-mail: anamaryus@yahoo.com. Pictorii autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române vor prezenta oferte de execuție până în data de 5.08.2026, ora 10:00.