Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Protoieria Madrid Est, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul în: Calle Cuesta de Teatinos nr. 12, Alcalá de Henares, Spania, organizează licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafaţă aproximativă de 1.062 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în data de 19 iulie 2026, ora 18:00, în biserica parohială. Contact: preot paroh Adrian Valerian Pintea, tel.: 0034 666949885, e-mail: valerianpintea@yahoo.es.
Licitație la biserica din Bogdănești, judeţul Bacău
Parohia Bogdănești, cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din localitatea Bogdănești, județul Bacău, organizează licitație în vederea atribuirii lucrărilor de conservare-restaurare a componentelor artistice din lemn policrom ale iconostasului și icoanelor din cadrul bisericii monument istoric, cod LMI BC-II-m-B-00795, în conformitate cu prevederile art. 112–119 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române.
La procedura de atribuire sunt invitați să participe restauratori atestați de Ministerul Culturii și acreditați de Comisia de Pictură Bisericească. Documentația de participare, cuprinzând oferta de execuție, atestatele emise de Ministerul Culturii și de Comisia de Pictură Bisericească, portofoliul de lucrări și alte documente relevante, va fi transmisă parohiei până la data de 16 iulie 2026, la adresa: Parohia Bogdănești, Str. Centru nr. 65, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, sau în format electronic, la adresa de e-mail parohiabogdanesti@gmail.com.
Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. paroh Ciprian Purice, telefon 0742 595 495.