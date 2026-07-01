Licitație la biserica din Bogdănești, judeţul Bacău

Data: 02 Iulie 2026

Parohia Bogdănești, cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din localitatea Bogdănești, județul Bacău, organizează licitație în vederea atribuirii lucrărilor de conservare-restaurare a componentelor artistice din lemn policrom ale iconostasului și icoanelor din cadrul bisericii monument istoric, cod LMI BC-II-m-B-00795, în conformitate cu prevederile art. 112–119 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Comisiei de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române.

La procedura de atribuire sunt invitați să participe restauratori atestați de Ministerul Culturii și acreditați de Comisia de Pictură Bisericească. Documentația de participare, cuprinzând oferta de execuție, atestatele emise de Ministerul Culturii și de Comisia de Pictură Bisericească, portofoliul de lucrări și alte documente relevante, va fi transmisă parohiei până la data de 16 iulie 2026, la adresa: Parohia Bogdănești, Str. Centru nr. 65, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, sau în format electronic, la adresa de e-mail parohiabogdanesti@gmail.com.

Informații suplimentare pot fi obținute de la pr. paroh Ciprian Purice, telefon 0742 595 495.