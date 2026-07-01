Parohia Ortodoxă Română Șuștiu, gradul II, din localitatea Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Beiuș, organizează licitația privind
Licitaţie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Spania
Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Protoieria Madrid Est, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul în: Calle Cuesta de Teatinos nr. 12, Alcalá de Henares, Spania, organizează licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafaţă aproximativă de 1.062 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în data de 19 iulie 2026, ora 18:00, în biserica parohială. Contact: preot paroh Adrian Valerian Pintea, tel.: 0034 666949885, e-mail: valerianpintea@yahoo.es.