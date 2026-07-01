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Ziarul Lumina Anunțuri Licitaţie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Spania

Licitaţie la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Spania

Data: 01 Iulie 2026

Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Alcalá de Henares, Protoieria Madrid Est, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei şi Portugaliei, cu sediul în: Calle Cuesta de Teatinos nr. 12, Alcalá de Henares, Spania, organizează licitaţie în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru o suprafaţă aproximativă de 1.062 mp, la biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”, în data de 19 iulie 2026, ora 18:00, în biserica parohială. Contact: preot paroh Adrian Valerian Pintea,  tel.: 0034 666949885, e-mail: valerianpintea@yahoo.es.

 

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    29 Iun, 2026
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