Licitație la Parohia Ortodoxă Română Hărman II

Data: 11 Iunie 2026

Parohia Ortodoxă Română Hărman II (gradul II), Protopopiatul Prejmer‑Săcele, Arhiepiscopia Sibiului, cu sediul în str. Aleea 14 nr. 23, comuna Hărman, județul Brașov, având hramurile „Învierea Domnului”, „Sfântul Mare Mucenic Mina”, „Sfântul Arhidiacon Laurențiu”, organizează în data de 27 iunie 2026, ora 12:00, licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, pentru suprafața de 2.500 mp la biserica parohială.

Licitația va avea loc la biserica parohială. Persoană de contact: pr. paroh Călin Vicu, telefon: 0774.469.499, e‑mail: vicu_calin@yahoo.com.