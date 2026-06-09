Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 10-30 iunie 2026: – diacon cu fracțiune de normă
Licitație la Parohia Roșia Montană II
Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II, din localitatea Roșia Montană, județul Alba, Protopopiatul Câmpeni, categoria a III-a, rural, organizează în data de 24.06.2026, ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, a bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”, pentru o suprafață de aproximativ 326 mp. Licitația va avea loc la sediul Parohiei Roșia Montană II. Contact: preot paroh Cornel Daniel Sicoe; telefon: 0740.919.521; adresa de e-mail: sicoecorneldaniel@yahoo.com.