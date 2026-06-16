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Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia Roșia Montană II, judeţul Alba

Licitație la Parohia Roșia Montană II, judeţul Alba

Data: 16 Iunie 2026

Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II, din localitatea Roșia Montană, județul Alba, Protopopiatul Câmpeni, categoria a III-a, rural, organizează în data de 24.06.2026, ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, a bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”, pentru o suprafață de aproximativ 326 mp. Licitația va avea loc la sediul Parohiei Roșia Montană II. Contact: preot paroh Cornel Daniel Sicoe; telefon: 0740.919.523; adresa de e-mail: sicoecorneldaniel@yahoo.com.

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