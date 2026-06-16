Parohia Ortodoxă Română Chechiș, Protopopiatul Baia Mare, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, organizează licitaţie pentru lucrările de pictură din nou, la biserica „Sfântul Proroc
Licitație la Parohia Roșia Montană II, judeţul Alba
Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II, din localitatea Roșia Montană, județul Alba, Protopopiatul Câmpeni, categoria a III-a, rural, organizează în data de 24.06.2026, ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, a bisericii cu hramul „Sfântul Apostol Andrei”, pentru o suprafață de aproximativ 326 mp. Licitația va avea loc la sediul Parohiei Roșia Montană II. Contact: preot paroh Cornel Daniel Sicoe; telefon: 0740.919.523; adresa de e-mail: sicoecorneldaniel@yahoo.com.