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Ziarul Lumina Anunțuri Licitație la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady

Licitație la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady

Data: 09 Iunie 2026

Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady organizează licitație pentru executarea lucrărilor de construire a imobilului Ds + P înalt + turlă, având funcțiunea de lăcaș de cult - biserică ortodoxă, situat în str. Drumul Gura Caliței nr. 40-42, sector 3, București. Faza I: Construire demisol. 

Licitația de lucrări va fi organizată în ziua de joi, 18 iunie 2026, ora 11:00, la sediul Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, situat pe str. Intrarea Miron Cristea nr. 9, sector 4, București. Cei interesați pot procura Caietul de sarcini de la Parohia „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”-Pallady, situată în str. Drumul Gura Caliței nr. 40-42, de luni până vineri, între orele 8:00 și 18:00. Persoană de contact: preot paroh George Valentin Paraschiv, tel.: 0767.649.888.

 

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