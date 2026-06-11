Licitație la Parohia „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul” din Chișinău

Data: 11 Iunie 2026

Parohia „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, categoria I, cu sediul în municipiul Chișinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 40, organizează licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou, în tehnica frescă, la biserica cu hramul „Sfântul Ioan Iacob Hozevitul”, pe o suprafață de aproximativ 2.250 mp.

Licitația va avea loc în data de 29 iunie 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din municipiul Chișinău, str. Mircea cel Bătrân nr. 40. Pictorii autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române sunt invitați să depună ofertele de execuție până la data de 29 iunie 2026, ora 10:00. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Alexei Semionov, telefon: +373 79 410 685; e‑mail: Alexeisemionov1@gmail.com.