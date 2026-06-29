Anunț privind finalizarea proiectului „Digitalizarea ZUPFINESTRE SRL prin achiziția de soft-uri și echipamente performante” - ZUPFINESTRE SRL anunță finalizarea implementării. Titlul proiectului „Digitalizarea ZUPFINESTRE SRL prin achiziția de soft-uri și echipamente performante”, proiect implementat în perioada 13.05.2025 – 30.06.2026, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I3 – Scheme de ajutor pentru sectorul privat, în cadrul apelului „Digitalizarea IMM-urilor – grant de până la 100.000 euro pe întreprindere care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale”. Beneficiar: ZUPFINESTRE SRL, CUI 27663811, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J22/1489/2010, cu sediul social în sat Brătuleni, comuna Miroslava, str. Basarabia nr. 14, județul Iași, reprezentată legal prin administrator Zupcu Ionuț Cristi. Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea competitivității și eficienței companiei prin adoptarea unor soluții digitale moderne, achiziția de echipamente IT performante și implementarea de aplicații software specializate pentru managementul activității. Prin implementarea proiectului au fost realizate investiții în infrastructura digitală a societății, contribuind la optimizarea proceselor interne, creșterea productivității și îmbunătățirea serviciilor oferite clienților.
Licitație la Parohia Șuștiu, judeţul Bihor
Parohia Ortodoxă Română Șuștiu, gradul II, din localitatea Șuștiu, comuna Lunca, județul Bihor, Eparhia Oradiei, Protopopiatul Beiuș, organizează licitația privind angajarea lucrărilor de pictură în tehnica „tempera grasă” cu o suprafață de 300 mp, pentru biserica cu hramul „Învierea Domnului” - Capela mortuară din localitatea Șuștiu, care va avea loc în data de 21 iulie 2026, ora 12:00 la biserica parohială.
Detalii la preotul Călin-Daniel Pădurean, telefon: 0743.026.351; e-mail: padu_calin.daniel@yahoo.com.