Licitație la Parohia Unirea 2 din Brăilești

Data: 09 Iunie 2026

Parohia Unirea 2 din Protoieria Băilești, județul Dolj, organizează, în data de 28 iunie 2026, licitație în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou, în tehnica a secco, și a lucrărilor de pictură a icoanelor de catapeteasmă de la biserica parohială „Buna Vestire”, în suprafață totală de aprox. 350 mp. Parohia este de categoria a 3-a. Pictorii interesați vor prezenta parohiei ofertele de execuție însoțite de CV și portofoliul de lucrări până la data de 27 iunie 2026, la adresa parohiei din comuna Unirea nr. 2230, județul Dolj.

Informații suplimentare pot fi obținute de la părintele Ilie Boată, tel.: 0761.623.957.