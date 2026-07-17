Parohia Ciupelnița (categoria a 2-a) din Protoieria Urlați, judeţul Prahova, Arhiepiscopia Bucureștilor, situată în comuna Dumbrava, satul Ciupelnița, FN, organizează licitație publică pentru atribuirea
Licitație la Parohia Vulcana Pandele, judeţul Dâmboviţa
Parohia Vulcana Pandele, categoria I, Protoieria Pucioasa, Arhiepiscopia Târgoviștei, organizează licitație în vederea adjudecării lucrărilor de conservare și restaurare a picturilor murale interioare, la biserica parohială, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, pentru o suprafață de aproximativ 1.000 mp. Licitația va avea loc în data de 13 august 2026, ora 10:00, la sediul parohiei din comuna Vulcana Pandele, str. Principală nr. 35 A, județul Dâmbovița. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la pr. paroh Vancea Dănuț, telefon: 0722.409.397, e-mail: danvancea83@gmail.com. Restauratorii de pictură murală, autorizați de CPB, vor prezenta oferte de execuție până la data de 12 august 2026.