Mănăstirea Cernica, Protopopiatul Ilfov Sud, Arhiepiscopia Bucureştilor, anunţă organizarea licitaţiei privind adjudecarea lucrărilor de conservare-restaurare a catapetesmei de la Biserica „Sfântul Lazăr” di
Lucrări de pictură la Parohia Agrieșel, județul Bistrița-Năsăud
Parohia ortodoxă română Agrieșel, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 12 iulie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica „frescă”, pentru o suprafață de aproximativ 350 mp, la biserica parohială cu hramul „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Licitaţia va avea loc în biserica parohială. Contact: preot paroh Marius Hiticaș, telefon: 0757.944.047.