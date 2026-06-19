Parohia Dănești, categoria a I-A, Protoieria Vaslui, cu sediul în comuna Dănești, sat Dănești, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la
Lucrări de pictură la Parohia Cioranii de Jos 2, judeţul Prahova
Parohia Cioranii de Jos 2, Protoieria Urlați, județul Prahova, organizează în data de 19.07.2026, ora 11:00, licitația pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare a iconostasului de la biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, în suprafață de aproximativ 2.758 dmp. Restauratorii bisericești pot prezenta ofertele de execuție la sediul parohiei până la data de 18.07.2026, ora 18:00. Informațiile suplimentare pot fi obținute de la preotul paroh Alexandrescu Andrei, la numărul de telefon 0766.647.357 sau pe adresa de e-mail: alex82and@yahoo.com.