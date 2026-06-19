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Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de pictură la Parohia Cioranii de Jos 2, judeţul Prahova 

Lucrări de pictură la Parohia Cioranii de Jos 2, judeţul Prahova 

Data: 24 Iunie 2026

Parohia Cioranii de Jos 2, Protoieria Urlați, județul Prahova, organizează în data de 19.07.2026, ora 11:00, licitația pentru atribuirea lucrărilor de conservare-restaurare a iconostasului de la biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru și Pavel”, în suprafață de aproximativ 2.758 dmp. Restauratorii bisericești pot prezenta ofertele de execuție la sediul parohiei până la data de 18.07.2026, ora 18:00. Informațiile suplimentare pot fi obținute de la preotul paroh Alexandrescu Andrei, la numărul de telefon 0766.647.357 sau pe adresa de e-mail: alex82and@yahoo.com.

 

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