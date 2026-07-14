Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din localitatea Crucea, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează în data de 2 august 2026, la ora 12.30, licitația privind adjudecarea
Lucrări de pictură la Parohia Dănești, judeţul Vaslui
Parohia Dănești, categoria a I-a, Protoieria Vaslui, cu sediul în comuna Dănești, sat Dănești, organizează licitație publică în vederea adjudecării lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica cu hramul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, pentru o suprafață de aproximativ 580 mp. Licitația va avea loc în data de 25.07.2026 la sediul parohiei din comuna Dănești, sat Dănești, jud. Vaslui. Informații privind devizul lucrărilor de pictură și caietul de sarcini pot fi obținute de la preotul paroh Bogdan Ovidiu Apostu, telefon: 0746.024.843, e-mail: parohia.danesti.vs@gmail.com. Pictorii autorizați de Comisia de Pictură Bisericească a Patriarhiei Române vor prezenta oferte de execuție până în data de 24.07.2026.