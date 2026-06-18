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Ziarul Lumina Anunțuri Lucrări de pictură la Parohia „Sfântul Nicolae” - Cârlomănești, judeţul Galaţi

Lucrări de pictură la Parohia „Sfântul Nicolae” - Cârlomănești, judeţul Galaţi

Data: 19 Iunie 2026

Parohia „Sfântul Nicolae” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Protopopiatul Tecuci, localitatea Cârlomănești, comuna Cerțești, județul Galați, organizează în data de 24 iunie 2026, ora 12:00, licitația pentru adjudecarea lucrărilor de realizare a picturii murale noi, în tehnica frescă, pe o suprafață de aproximativ 300 mp, în sfântul lăcaș de cult cu hramul „Sfântul Nicolae”. Licitația se va desfășura în incinta bisericii parohiale. 

Pentru informații suplimentare, cei inte­resați pot contacta organizatorii la telefon 0723.245.908. sau la adresa de e-mail: 58carloman@gmail.com, preot paroh Gheorghe Joghiu. 

 

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