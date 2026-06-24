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Ziarul Lumina Anunțuri Obținere autorizație de construire centru de îngrijire paliativă în municipiul Arad

Obținere autorizație de construire centru de îngrijire paliativă în municipiul Arad

Data: 26 Iunie 2026

Arhiepiscopia Aradului, cu sediul în Arad, Strada Episcopiei nr. 60-62, judeţul Arad, anunță conform articolului 7, alin. 23, din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată și completată, obținerea autorizației de construire nr. 403 din 29.07.2025 emisă de UAT Primăria Municipiului Arad, cu titlul „Reabilitare, modernizare şi dotare centru de îngrijire paliativă” pe imobilul situat în judeţul Arad, municipiul Arad, strada Mihai Eminescu nr. 46.

 

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