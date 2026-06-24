Parohia ortodoxă română Agrieșel, Protopopiatul Beclean, judeţul Bistrița-Năsăud, organizează în data de 12 iulie 2026, ora 12:00, licitaţie publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală în
Obținere autorizație de construire centru de îngrijire paliativă în municipiul Arad
Arhiepiscopia Aradului, cu sediul în Arad, Strada Episcopiei nr. 60-62, judeţul Arad, anunță conform articolului 7, alin. 23, din Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificată și completată, obținerea autorizației de construire nr. 403 din 29.07.2025 emisă de UAT Primăria Municipiului Arad, cu titlul „Reabilitare, modernizare şi dotare centru de îngrijire paliativă” pe imobilul situat în judeţul Arad, municipiul Arad, strada Mihai Eminescu nr. 46.