Parohia Giuleşti Sârbi, București, Calea Giulești nr. 506, sectorul 6, tel.: 0722.280.508, în baza Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea cimitirelor parohiale şi mănăstireşti din cuprinsul
Posturi clericale de caritate vacante în Bucureşti
Arhiepiscopia Bucureştilor anunţă următoarele posturi clericale de caritate vacante, cu perioadă de candidare până la 15 iunie 2026: preot de caritate la capela din cadrul DGASPC Sector 1, București, Protoieria Sector 1 Capitală; preot de caritate la capela din cadrul DGASPC Sector 4, București, Protoieria Sector 4 Capitală. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical Definitiv și au promovat examenul de caritate.