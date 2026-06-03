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Ziarul Lumina Anunțuri Posturi clericale de caritate vacante în Bucureşti

Posturi clericale de caritate vacante în Bucureşti

Data: 04 Iunie 2026

Arhiepiscopia Bucureştilor anunţă următoarele posturi clericale de caritate vacante, cu perioadă de candidare până la 15 iunie 2026: preot de caritate la capela din cadrul DGASPC Sector 1, București, Protoieria Sector 1 Capitală; preot de caritate la capela din cadrul DGASPC Sector 4, București, Protoieria Sector 4 Capitală. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații cu minimum doi ani vechime în cler, care au obținut gradul clerical Definitiv și au promovat examenul de caritate.

 

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