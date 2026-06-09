Parohia Ortodoxă Română Roșia Montană II, din localitatea Roșia Montană, județul Alba, Protopopiatul Câmpeni, categoria a III-a, rural, organizează în data de 24.06.2026, ora 12:00, licitație publică pentru
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 10-30 iunie 2026:
– diacon cu fracțiune de normă ¼, la Parohia Rodica Moșoiu, Protoieria Sector II Capitală, mun. București;
– diacon la Parohia „Sfinții Arhangheli”-Huedin, Protoieria Sector IV Capitală, mun. București;
– diacon cu fracțiune de normă ½, la Parohia „Sfântul Gheorghe”-Dudu, Protoieria Ilfov Sud, localitatea Chiajna, județul Ilfov;
– preot coslujitor la Parohia „Sfânta Vineri”-Ploiești, mun. Ploiești, Protoieria Ploiești Nord, jud. Prahova;
– preot coslujitor la Parohia „Sfântul Spiridon”-Ploiești, mun. Ploiești, Protoieria Ploiești Nord, jud. Prahova.
Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești sau clerici ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.