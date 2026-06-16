Parohia Matca 2, Protopopiatul Tecuci, judeţul Galați, organizează licitație pentru atribuirea lucrărilor de pictură din nou în tehnica frescă, la biserica parohială cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și
Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 30 iunie 2026: diacon (fracțiune de normă ¼), Parohia Rodica Moșoiu, Protoieria Sector 2 Capitală; diacon, Parohia „Sfinții Arhangheli”-Huedin, Protoieria Sector 4 Capitală; diacon (fracțiune de normă ½), Parohia „Sfântul Gheorghe”-Dudu, Protoieria Ilfov Sud, judeţul Ilfov; preot coslujitor, Parohia „Sfânta Vineri” - Ploiești, Protoieria Ploiești Nord, judeţul Prahova; preot coslujitor, Parohia „Sfântul Spiridon” - Ploiești, Protoieria Ploiești Nord, judeţul Prahova. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.