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Ziarul Lumina Anunțuri Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor 

Posturi clericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor 

Data: 17 Iunie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi clericale vacante, cu perioada de candidare până la 30 iunie 2026: diacon (fracțiune de normă ¼), Parohia Rodica Moșoiu, Protoieria Sector 2 Capitală; diacon, Parohia „Sfinții Arhangheli”-Huedin, Protoieria Sector 4 Capitală; diacon (fracțiune de normă ½), Parohia „Sfântul Gheorghe”-Dudu, Protoieria Ilfov Sud, judeţul Ilfov; preot coslujitor, Parohia „Sfânta Vineri” - Ploiești, Protoieria Ploiești Nord, judeţul Prahova; preot coslujitor, Parohia „Sfântul Spiridon” - Ploiești, Protoieria Ploiești Nord, judeţul Prahova. Posturile pot fi ocupate, în conformitate cu prevederile statutare și regulamentare, numai de către candidații care sunt clerici sau fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor.

 

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