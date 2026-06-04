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Ziarul Lumina Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 05 Iunie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță următoarele posturi neclericale vacante: referent operații între sedii (registrator), Serviciul colportaj; lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; gestionar, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”/Centrul eparhial; îngrijitor, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”/Centrul eparhial, cu perioadă de candidare 1-30 iunie 2026.

Totodată, sunt vacante și posturile de: cântăreț bisericesc, Parohia Mavrogheni, Protoieria Sector 1 Capitală; îngrijitor, Parohia Amza, Protoieria Sector 1 Capitală; îngrijitor, Parohia Kretzulescu, Protoieria Sector 1 Capitală; îngrijitor, Parohia Dudești Cioplea I, Protoieria Sector 3 Capitală; îngrijitor, Parohia Parc Ghencea I, Protoieria Sector 6 Capitală, toate cu perioadă de candidare 1-15 iunie 2026, precum și îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”- Titan, Protoieria Sector 3 Capitală, cu perioadă de candidare 20 mai - 20 iunie, și îngrijitor la Centrul Educațional Social „Sfântul Haralambie”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioadă de candidare 1-20 iunie 2026.

Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucu­reștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să ­aibă domiciliul stabil în Bucu­rești.

 

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