Parohia „Sfântul Nicolae” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, din cadrul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Protopopiatul Tecuci, localitatea Cârlomănești, comuna Cerțești, județul Galați, organizează în
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; gestionar, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial; îngrijitor clădiri, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial, cu perioada de candidare 1-30 iunie. De asemenea, posturile de îngrijitor la Parohia „Soborul Maicii Domnului”, Protoieria Sector 3 Capitală, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Dristor, Protoieria Sector 3 Capitală, sunt vacante cu perioada de candidare 15-27 iunie.
Totodată, sunt vacante și posturile de: îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Titan, Protoieria Sector 3 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iunie; îngrijitor la Parohia „Centrul Educațional Social Sfântul Haralambie”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iunie, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” și „Sfântul Ioan Casian”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 30 iunie.
Toți candidații trebuie să fie fii duhovnicești ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.