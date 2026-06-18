Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 19 Iunie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhi­episcopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; gestionar, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial; îngrijitor clădiri, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial, cu perioada de candidare 1-30 iunie. De asemenea, posturile de îngrijitor la Parohia „Soborul Maicii Domnului”, Protoieria Sector 3 Capitală, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Dristor, Protoieria Sector 3 Capitală, sunt vacante cu perioada de candidare 15-27 iunie.

Totodată, sunt vacante și posturile de: îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Titan, Protoieria Sector 3 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iunie; îngrijitor la Parohia „Centrul Educațional Social Sfântul Haralambie”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iunie, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” și „Sfântul Ioan Casian”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 30 iunie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhov­nicești ai Arhi­episcopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București. 

 

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
TOP 6 Anunțuri