Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 19 Iunie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhi­episcopiei Bucureștilor anunță mai multe posturi neclericale vacante: lucrător gestionar, Serviciul colportaj; contabil (contabilitate de gestiune), Serviciul colportaj; gestionar, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial; îngrijitor clădiri, Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, Centrul eparhial, cu perioada de candidare 1-30 iunie. De asemenea, posturile de îngrijitor la Parohia „Soborul Maicii Domnului”, Protoieria Sector 3 Capitală, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul”-Dristor, Protoieria Sector 3 Capitală, sunt vacante cu perioada de candidare 15-27 iunie.

Totodată, sunt vacante și posturile de: îngrijitor la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”-Titan, Protoieria Sector 3 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iunie; îngrijitor la Parohia „Centrul Educațional Social Sfântul Haralambie”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iunie, și îngrijitor la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” și „Sfântul Ioan Casian”, Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 30 iunie.

Toți candidații trebuie să fie fii duhov­nicești ai Arhi­episcopiei Bucureștilor, iar cei pentru posturile din Capitală trebuie să aibă domiciliul stabil în București.