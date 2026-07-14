Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, din localitatea Crucea, Protopopiatul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, organizează în data de 2 august 2026, la ora 12.30, licitația privind adjudecarea
Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi neclericale vacante:
- lucrător gestionar și conducător auto la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 iulie;
- gestionar la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, cu perioada de candidare până la 31 iulie;
- îngrijitor la Parohia „Sfântul Nicolae”-Dintr-o Zi din Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iulie;
- îngrijitor la Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila din Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iulie;
- cântăreț bisericesc la Parohia Progresul 3 din Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iulie.
Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.