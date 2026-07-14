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Ziarul Lumina Anunțuri Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Posturi neclericale vacante în Arhiepiscopia Bucureștilor

Data: 15 Iulie 2026

Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi neclericale vacante:

  • lucrător gestionar și conducător auto la Serviciul colportaj, cu perioada de candidare până la 31 iulie;
  • gestionar la Centrul cultural social „Iustin Patriarhul”, cu perioada de candidare până la 31 iulie;
  • îngrijitor la Parohia „Sfântul Nicolae”-Dintr-o Zi din Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iulie;
  • îngrijitor la Parohia „Sfântul Andrei”-Chitila din Protoieria Sector 1 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iulie;
  • cântăreț bisericesc la Parohia Progresul 3 din Protoieria Sector 4 Capitală, cu perioada de candidare până la 20 iulie.

Toţi candidaţii trebuie să fie fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

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