Evanghelia zilei Luca 8, 1-3 (Viitoarele purtătoare de mir)

Luca 8, 1-3 (Viitoarele purtătoare de mir)

Evanghelia zilei
Data: 28 Octombrie 2025

„În vremea aceea a început a umbla Iisus prin cetăți și prin sate, propovăduind și binevestind Împărăția lui Dumnezeu, și cei doisprezece erau cu El, și unele femei care fuseseră vindecate de boli, de grele suferințe, de duhuri rele și de neputințe: Maria, numită Magdalena, din care ieșiseră șapte demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un iconom al lui Irod, și Suzana și multe altele, care le slujeau din avutul lor.”

 

