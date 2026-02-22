Dicționar teologic: Post

Postul săptămânal Postul de miercuri (în amintirea arestării și judecării lui Hristos de către sinedriu) și vineri (pomenirea răstignirii și a morții Sale pe cruce) este menționat pentru prima dată în cap. 8 al Didahiei sau Învățătura celor 12 apostoli. Din Constituțiile Apostolice aflăm că, la început, exista doar postul din Săptămâna Sfintelor Pătimiri, iar acest post a fost extins mai târziu la patruzeci de zile, devenind cunoscut în secolul al IV-lea sub numele de Postul Sfintelor Paști sau Marele Post. Posturile erau, de obicei, marcate prin refuzul oricărui fel de hrană de la răsărit până la apus, deși mai târziu s-a permis un consum limitat de alimente pe parcursul zilei. Unele posturi constau în consumarea de legume fără ulei, iar în alte situații se practica „abstinența”, care presupunea evitarea cărnii și a vinului. În plus, părintele duhov­nicesc era cel care stabilea măsura postului, astfel încât credinciosul să nu cadă în extreme, adaptând rigorile ascetice la capacitatea fiecăruia. Dincolo de aceste aspecte practice, postul are și un caracter eshatologic. Motivația sublimă a postului creștin este dorul după Mirele Hristos și așteptarea revenirii Sale, fiind astfel nu doar o înfrânare a trupului, ci și o pregătire duhovnicească și o anticipare a Împărăției (Matei 9, 14-15; Marcu 2, 18-20; Luca 5, 33-35). Această dimensiune eshatologică este reluată de Hristos prin cuvintele: „Luaţi seama la voi înşivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare şi de băutură şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste” (Luca 21, 34), subliniind legătura între post și privegherea duhovnicească. Așadar, putem susține cu certitudine că Biserica primară a adoptat practica postului în special din tradiția apostolică. Scopul postului este de a pregăti credinciosul pentru întâlnirea cu Dumnezeu, însă nu în sensul unei purificări magice care să-l ridice pe om până la divinitate. Postul este un semn al libertății, al voinței și al pocăinței. Prin post, omul are posibilitatea de a se transforma, demonstrând că dependența sa de hrană și de aspectele materiale nu este una absolută. Postul autentic este o expresie a convertirii interioare și trebuie practicat în taină (Matei 6, 16-18), nicidecum în mod ostentativ. De aceea, Dumnezeu va recompensa nu postul în sine, ci mai degrabă atitudinea interioară a postitorului.