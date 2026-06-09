Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante, cu perioada de candidare 10-30 iunie 2026: – diacon cu fracțiune de normă
Licitație la Parohia Sântandrei II
Parohia Ortodoxă Română Sântandrei II, din localitatea Sântandrei, județul Bihor, Protopopiatul Oradea, categoria a III-a, organizează licitația privind atribuirea lucrărilor de pictură murală în tehnica secco pentru biserica cu hramul „Sfântul Apostol Andrei, Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul și Sfântul Cuvios Arsenie” din Sântandrei, în suprafață totală de 1000 mp. Licitația va avea loc în data de 26.06.2026, ora 11:00, la biserica parohială. Contact: preot paroh Daniel Cristian Purtan; telefon: 0748.125.410; adresa de e-mail: dani.purtan79@gmail.com.