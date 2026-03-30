Licitație la Parohia Vărbilău II, județul Prahova

Data: 30 Martie 2026

Parohia Vărbilău II (încadrată la gradul al II-lea), Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, Arhiepiscopia Bucu­reș­tilor, organizează în data de 20 aprilie 2026, la ora 12:00, lici­tație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală din nou, tehnica frescă, la biserica parohială „Sfânta Treime și Acoperământul Maicii Domnului”, din sat Vărbilău, comuna Vărbilău, judeţul Pra­hova, în suprafață de aproximativ 740 mp. Pictorii interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până la data de 19.04.2026. Informații suplimentare se pot obține de la preot paroh Alexandru-Vlad Popescu, telefon: 0726.576.688; e-mail: parohiavarbilau2@gmail.com.

vezi toate ›Alte articole din Anunțuri
