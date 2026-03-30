Patriarhia Română organizează în ziua de vineri, 10 aprilie 2026, ora 12:00, la Catedrala Națională din București, Calea 13 Septembrie nr. 4-60, sector 5, licitație pentru atribuirea execuției lucrărilor de pictură murală, în tehnica a secco, de la Paraclisul „Sfântul Cuvios Ioan Iacob Hozevitul și Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul”, situat la cota -11,00 m a Catedralei Naționale.
Licitație la Parohia Vărbilău II, județul Prahova
Parohia Vărbilău II (încadrată la gradul al II-lea), Protoieria Vălenii de Munte, județul Prahova, Arhiepiscopia Bucureștilor, organizează în data de 20 aprilie 2026, la ora 12:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură murală din nou, tehnica frescă, la biserica parohială „Sfânta Treime și Acoperământul Maicii Domnului”, din sat Vărbilău, comuna Vărbilău, judeţul Prahova, în suprafață de aproximativ 740 mp. Pictorii interesați pot prezenta ofertele de execuție, CV-urile și portofoliile de lucrări până la data de 19.04.2026. Informații suplimentare se pot obține de la preot paroh Alexandru-Vlad Popescu, telefon: 0726.576.688; e-mail: parohiavarbilau2@gmail.com.